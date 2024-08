União Europeia abre seu mercado para equinos vivos do Brasil

Autoridades sanitárias da União Europeia autorizaram exportações de equinos vivos do Brasil, informou o Ministério da Agricultura. Em nota, a pasta disse que a UE é o segundo maior destino dos produtos do agronegócio brasileiro, com US$ 11,05 bilhões em importações daqui no primeiro semestre.

"Com este anúncio, o agronegócio brasileiro alcança sua 90ª abertura de mercado no ano corrente, totalizando 168 aberturas em 56 destinos desde o início de 2023", afirmou a pasta.