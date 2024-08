Petróleo fecha em queda após AIE cortar projeções de avanço na demanda

Os contratos futuros do petróleo fecharam em queda nesta terça-feira, 13, após a Agência Internacional de Energia (AIE) cortar suas projeções para o avanço na demanda pela commodity neste e no próximo ano. Os preços caem após saltar mais de 3% na sessão anterior. O mercado, entretanto, permanece atento ao aumento das tensões no Oriente Médio.

Na New York Mercantile Exchange (Nymex), o petróleo WTI para setembro fechou em queda de 2,13% (US$ 1,71), a US$ 78,35 o barril, enquanto o Brent para outubro, negociado na Intercontinental Exchange (ICE), caiu 1,96% (US$ 1,61), a US$ 80,69 o barril.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Em relatório publicado hoje, a AIE prevê que a demanda mundial por petróleo aumentará 970 mil barris por dia (bpd) em 2024. No documento anterior, a estimativa era de avanço de 974 mil bpd. Como resultado, espera-se que o consumo total neste ano fique em 103,1 milhões de bpd. Para 2025, a agência reduziu sua projeção para o avanço na demanda de 979 mil bpd para 953 mil, o que traria o total neste ano a 104 milhões de bpd.