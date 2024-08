Home Depot tem lucro de US$ 4,56 bilhões no 2º trimestre fiscal

A Home Depot teve lucro líquido de US$ 4,56 bilhões em seu segundo trimestre fiscal (encerrado em 28 de julho), equivalente a US$ 4,60 por ação, segundo balanço divulgado nesta terça-feira. Em igual período do ano passado, a varejista norte-americana de produtos para o lar e de construção havia lucrado US$ 4,66 bilhões, ou US$ 4,65 por ação.

Com ajustes, a Home Depot garantiu lucro por ação de US$ 4,67, superando o consenso de analistas consultados pela FactSet, de US$ 4,53 por ação.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A receita teve expansão anual de 0,6% no trimestre, a US$ 43,18 bilhões, vindo também acima da previsão da FactSet, de US$ 42,57 bilhões.