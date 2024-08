Governo quer aumento de turistas estrangeiros para 8,1 milhões por ano até 2027

O Ministério do Turismo editou portaria com as metas para o Plano Nacional de Turismo 2024-2027, cujo decreto foi publicado na segunda-feira, 12, no Diário Oficial da União (DOU). Entre os objetivos da Pasta, está aumentar de 5,9 milhões para 8,1 milhões o número de turistas internacionais por ano no Brasil. Com isso, a expectativa é elevar de US$ 6,6 bilhões para US$ 8,1 bilhões a receita anual com visitantes estrangeiros.

As metas para o plano quadrienal do setor também incluem aumentar 312 para 400 o número de municípios turísticos no Brasil e passar de 93 milhões para 150 milhões a quantidade de viagens de brasileiros dentro do próprio País.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A expectativa é de que o número de postos de trabalho formais no setor cresça de 2 milhões para 3 milhões no período.