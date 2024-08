Buzzfeed reduz prejuízo para US$ 7,5 milhões no 2º trimestre

O Buzzfeed, empresa de mídia digital de Nova York, divulgou na segunda-feira, 12, balanço do segundo trimestre do ano e agradou ao reduzir seu prejuízo líquido para US$ 7,5 milhões, ou US$ 0,18 por ação. No mesmo período do ano passado, o prejuízo foi de US$ 27,8 milhões, ou US$ 0,63 por ação.

A melhora aconteceu por uma redução de custos, de US$ 78,6 milhões do ano anterior para US$ 51,1 milhões.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A receita, por outro lado, caiu 24%, para US$ 46,9 milhões, de acordo com o relatório. Perdas nas unidades de publicidade e conteúdo, de 19% e 48%, respectivamente, foram em parte compensadas por uma expansão da receita de comércio, de 7%.