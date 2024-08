Bolsas da Europa fecham em alta com embalo de NY após PPI dosado por dados locais

As bolsas europeias fecharam com ganhos nesta terça-feira, 13, ainda que com um desempenho aquém do ímpeto de Wall Street, após dados econômicos locais dosarem a reação dos investidores a um indicador benigno de inflação no atacado nos Estados Unidos. Entre os dados regionais divulgados nesta terça, a confiança na Alemanha ficou bem abaixo das expectativas, realçando o ceticismo com as perspectivas da principal economia da zona do euro. O índice DAX, referência em Frankfurt, terminou o pregão em alta de 0,45%, a 17.806,08 pontos. Em Londres, o índice FTSE 100 subiu 0,30%, aos 8.235,23 pontos. O CAC 40, de Paris, ganhou 0,35%, encerrando em 7.275,87 pontos. As cotações são preliminares. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Os mercados acionários europeus perderam vigor mais cedo após o índice ZEW de expectativas econômicas mostrar queda para 19,2 pontos em agosto, resultado bem abaixo do esperado.

No Reino Unido, a taxa de desemprego caiu para 4,2% no trimestre até junho, mas o avanço anual dos salários desacelerou para 5,4% no período, atingindo o menor nível em dois anos. Já nos EUA, a inflação ao produtor (PPI, na sigla em inglês) dos EUA ficou abaixo do esperado e deu impulso para as ações em Wall Street. A sessão foi marcada ainda pela espera pelas leituras de inflação ao consumidor nos EUA e Reino Unido, que serão divulgados na quarta-feira e podem mexer com as apostas para relaxamento monetária em ambas as economias.