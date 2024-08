Ouro fecha em alta, impulsionado por sinais de demanda e de olho em dados

O ouro fechou em alta nesta segunda-feira, 12, impulsionado por sinais de demanda global e, particularmente, da China. Em dia de agenda esvaziada, investidores também se posicionaram para nova rodada de dados macroeconômicos globais nesta semana.

Nesta segunda-feira, o ouro para dezembro fechou em alta de 1,24%, a US$ 2.504,00 por onça-troy, na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex).

De acordo com o TD Securities, o mercado de ouro está "lotado por todos os lados" e com posicionamentos tão longos que os ganhos devem ser limitados daqui em diante, na ausência de sinais de uma recessão iminente ou de reprecificação agressiva dos cortes de juros do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano). "E ainda assim, os preços do ouro continuam a subir", pondera o banco de investimentos, que atribuí o movimento ao "ressurgimento da demanda no varejo chinês."