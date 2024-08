Mercado posterga expectativa de início de corte da Selic, de junho para julho de 2025

As medianas das estimativas do mercado financeiro passaram a indicar uma trajetória mais alta para a taxa Selic. Conforme o Sistema Expectativas de Mercado, do Banco Central, o consenso das instituições agora aponta que o primeiro corte de 0,25 ponto porcentual nos juros deve ocorrer apenas na quinta reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) de 2025, em julho. Antes, previa-se que o início dos cortes seria na quarta reunião, em junho.

Como no relatório Focus, as medianas continuam indicando que a Selic chegará ao fim de 2025 em 9,75%. Mas a trajetória embutida mudou.

Antes, esperava-se um corte em junho (10,5% para 10,25%), seguido por um corte em julho (a 10%) e um último corte em novembro (a 9,75%). Agora, a expectativa é de um primeiro corte em julho (a 10,25%), seguido por um baixa em setembro (a 10,0%) e uma última em novembro (a 9,75%).