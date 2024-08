Estimativa para a Selic no fim de 2025 continua em 9,75% no Focus; para 2024, fica em 10,5%

A mediana do relatório Focus do Banco Central para a taxa Selic no fim de 2025 se manteve em 9,75% após a divulgação da última ata do Comitê de Política Monetária (Copom), que informou que "não hesitará em elevar a taxa de juros para assegurar a convergência da inflação à meta se julgar apropriado".

Na decisão do último dia 31, o colegiado manteve a Selic em 10,5% pela segunda reunião consecutiva.

Considerando apenas as 80 projeções atualizadas nos últimos cinco dias úteis, a mediana para a Selic no fim de 2025 subiu de 9,5% para 9,75%.