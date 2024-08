Quem são as cinco mulheres mais ricas da Europa? Veja o ranking

A francesa Francoise Bettencourt Meyers é a mulher mais rica da Europa - e, também, do mundo. Com o falecimento de sua mãe, Liliane Bettencourt, ela se tornou herdeira da L'Oreal em 2017. Sua fortuna é estimada em US$ 86,5 bilhões, de acordo com ranking da Forbes.

Francoise Bettencourt Meyers faz parte do conselho administrativo da empresa desde 1997 e preside a holding da família e sua iniciativa de filantropia. Quando a Catedral de Notre Dame foi parcialmente destruída por um incêndio, em 2019, a família realizou uma doação de US$ 226 milhões para as obras de reconstrução e reparo.

A segunda na lista das maiores bilionárias da Europa é a empresária suíça Rafaela Aponte-Diamant, que tem um patrimônio de US$ 34,6 bilhões. Ela e o marido, Gianluigi, são cofundadores da MSC, a maior empresa de transporte marítimo do mundo. A companhia também opera a MSC Cruzeiros, e é de Rafaela a responsabilidade pela decoração dos navios.