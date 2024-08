Dólar à vista acentua queda da manhã e toca nos R$ 5,50; cenário externo dita movimento

O dólar acentuou o ritmo de queda na comparação com o real e, na mínima da sessão, recuou 1,32% e tocou R$ 5,50 no mercado à vista, perto do fim da manhã desta sexta-feira, 9.

Para Paulo Luives, especialista da Valor Investimentos, o recuo da moeda norte-americana é parte de um movimento mais amplo de reversão de receios com o aumento de juros no Japão e a possibilidade de recessão nos Estados Unidos.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A correção de exageros na precificação do risco fiscal brasileiro também entra nesta conta, acrescentou.