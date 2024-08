Campos Neto: Tenho confiança de que compromisso com meta seguirá após minha saída

"O Banco Central tem votado de forma coesa e unânime, mostrando seu compromisso no atingimento da meta. Eu tenho confiança que isso vai ser feito após minha saída", disse, durante o evento Prêmio Economista do ano 2024, organizado pela Ordem dos Economistas do Brasil (OEB).

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, disse nesta sexta-feira, 9, ter confiança de que a autoridade monetária manterá o compromisso com o atingimento da meta de inflação após sua saída da instituição.

Do ponto de vista da política fiscal, o presidente do BC reconheceu que o governo tem se esforçado para ancorar as expectativas. Já em relação à condução da política monetária, ele avaliou que a autoridade monetária tentou dirimir nos últimos meses qualquer tipo de ruído quanto às suas decisões técnicas.

Campos Neto reiterou ainda a importância de proteger a credibilidade do BC com decisões técnicas, para além de questões políticas. "O Banco Central tem demonstrado comportamento bastante técnico, tem tentado ficar um pouco distante do ruído político e do dia a dia. A instituição tem crescido muito com a autonomia", avaliou.