Bolsas da Europa operam em alta, após recuperação em Wall Street e na Ásia

Ontem, as bolsas de Nova York se recuperaram com vigor de perdas do dia anterior, após dados favoráveis do mercado de trabalho americano aliviarem preocupações de que os EUA pudessem estar rumando para uma recessão. A melhora do humor em Wall Street se refletiu no fechamento da maioria dos mercados acionários asiáticos hoje e contribui para o apetite por risco na Europa.

Da agenda, o único destaque do dia é a confirmação de que a taxa anual de inflação ao consumidor (CPI) da Alemanha acelerou levemente em julho, a 2,3%, como havia indicado leitura preliminar. O Banco Central Europeu (BCE) tem como meta estabilizar a inflação da zona do euro em 2% de forma sustentável.

Às 6h50 (de Brasília), a Bolsa de Londres subia 0,57%, a de Paris avançava 0,63% e a de Frankfurt ganhava 0,35%. Já as de Milão, Madri e Lisboa tinham altas de 0,68%, 0,95% e 0,47%, respectivamente.