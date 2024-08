Isenção de imposto sobre prêmios pagos a atletas olímpicos é aprovada; entenda

Medida já engloba ganhadores do Jogos Olímpicos de Paris 2024 Crédito: Jack Guez / AFP

Medalhistas Olímpicos e Paralímpicos terão isenção do Imposto de Renda (IR) sobre o valor recebido nas premiações pelos Comitê Olímpico do Brasil (COB) e Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB). A Medida Provisória (MP) que modifica a Lei nº 7.713, de 1988, foi assinada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado A mudança, publicada nesta quinta-feira, 8, no Diário Oficial da União (DOU), especifica que a validade da MP começou no dia 24 de julho, ou seja, já engloba os ganhadores dos jogos que estão em curso em Paris.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Antes os atletas estariam sujeitos a pagar tributação de até 27,5% sobre o valor do prêmio. Porém, as medalhas, troféus e outros objetos recebidos nos eventos esportivos oficiais realizados no Exterior já eram isentos de impostos federais.

Taxação Olímpica A taxação em cima dos prêmios dos atletas nas Olimpíadas foi bastante discutida nos últimos dias. Nesse cenário, os deputados Luiz Lima (PL) e Felipe Carreras (PSB) apresentaram um Projeto de Lei que sugere a isenção do imposto de renda sobre premiações pagas aos medalhistas. A proposta desenvolvida pelos parlamentares na segunda-feira, 5, prevê que os valores concedidos pelo Comitê Olímpico Brasileiro (COB), Governo Federal ou outras entidades sejam integralmente destinados aos atletas. Além disso, o requerimento de urgência protocolado pelo deputado Felipe Carreras contava, até as 13h de segunda-feira, com a assinatura de 495 parlamentares favoráveis à tramitação.

Confira nota na íntegra “Além das medalhas, os(as) atletas podem também receber remunerações pagas pelo comitê olímpico brasileiro, federações esportivas, clubes, empresas e outros patrocinadores, pela participação ou desempenho em eventos desportivos. Isso é tributado como qualquer outra remuneração de qualquer outro(a) profissional, desde que seja um valor superior ao da faixa de isenção do imposto de renda (hoje em dois salários mínimos). Trata-se da mesma norma aplicável a todos(as) os(as) trabalhadores brasileiros(as). A Receita Federal não pode dispensar o pagamento, pois isso somente pode ser feito por meio de lei aprovada pelo Congresso Nacional.” Taxação dos prêmios Olímpicos e Paralímpicos existe há 50 anos A legislação brasileira, por meio do Parecer Normativo CST nº 173, prevê que "Os prêmios obtidos em competições desportivas, artísticas, científicas e literárias, exceto se outorgados através de sorteios, serão tributados como rendimentos do trabalho”.