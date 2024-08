Taxa de hipoteca residencial nos EUA cai para 6,43%, a mais baixa desde maio de 2023

As taxas de hipoteca não estão diretamente ligadas às ações do Fed, mas elas tendem a seguir o Treasuries de 10 anos, que oscilam com base nas expectativas para a economia. Os rendimentos caíram neste mês em meio a temores de uma desaceleração nos EUA que provocou uma venda global no mercado. Os investidores também aumentaram as apostas de que o Fed cortará as taxas de juros, começando no próximo mês.

*Com informações da Dow Jones Newswires