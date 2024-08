Serasa faz mutirão de renegociação de dívidas de universitários e promete desconto de até 95%

Em parceria com 59 instituições de ensino superior, a Serasa abriu um mutirão para renegociação de dívidas de universitários que promete dar desconto de até 95% no valor total devido. Segundo a empresa, cerca de 2 milhões de estudantes devem de R$ 1.000 a R$ 5.000, em média. O prazo de adesão da renegociação depende de cada instituição de ensino. Essas informações podem ser consultadas no momento em que o universitário for fazer a renegociação.

Uma pesquisa realizada pela Serasa indica que mais da metade dos estudantes entrevistados (52%) tiveram que trancar os cursos por não conseguir pagar as mensalidades em dia.

Do total dos devedores, 42% querem regularizar as dívidas para poder voltar a estudar. Outros 37% pretendem apenas limpar o nome e 13% pretendem negociar para voltar a ter crédito no mercado.