Renner registra lucro líquido de R$ 315 milhões no 2º trimestre, alta de 37,1%

A Lojas Renner apresentou lucro líquido de R$ 315 milhões no segundo trimestre de 2024, alta de 37,1% em relação ao mesmo período de 2023. O Ebitda ajustado foi R$ 670,5 milhões, ganho anual de 39,2%. Já a receita líquida foi de R$ 3,079 bilhões, com avanço de 3,2%.

"A companhia é referência em itens de inverno e possui exposição relevante a regiões de clima mais frio. Essas condições impactaram negativamente as vendas, resultando em uma menor demanda pelos itens da coleção de inverno. Adicionalmente, essa situação coincidiu com o momento em que o CD SP (em seu ciclo final de estabilização) estava operando com maior lead time, o que limitou a capacidade de reação de abastecimento e ajuste do portfólio nas lojas naquele momento", informa a empresa no release de resultados.

Na margem bruta, a Renner explica que o avanço se deu apesar do cenário adverso. "Esse resultado é fruto, principalmente, dos estoques ajustados e saudáveis e dos menores níveis de remarcações. Esta combinação resultou na redução do prazo médio dos estoques em 6 dias e do volume financeiro em 3%, com queda significativa nos volumes de itens mais antigos", informou.

Nos serviços financeiros, as receitas no segundo trimestre reduziram, reflexo, conforme a empresa, de uma carteira com melhor perfil de risco de crédito, principalmente nas faixas de atrasos curto (até 60 dias), as quais diminuíram em 23%. O resultado dos serviços financeiros foi positivo em R$ 34,8 milhões, revertendo número negativo em R$ 53 milhões um ano antes.