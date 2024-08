Ouro fecha em alta, conforme temores de recessão nos EUA diminuem

Pela manhã, os dados de pedidos de auxílio-desemprego dos Estados Unidos na última semana deram indícios de que a economia americana está em uma desaceleração modesta, e não em uma contração robusta, analisa a High Frequency Economics (HFE). A leitura do dado contribuiu para a redução do medo nos mercados internacionais.

O ouro para dezembro fechou em alta de 1,27%, a US$ 2.463,30 por onça-troy, na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex).

Segundo o analista do City Index, Fawad Razaqzada, o ouro pode voltar a tocar máximas em breve Ele pontua que o metal precioso conseguiu se manter em um nível elevado, mesmo após a queda do início da semana desencadeada pelas liquidações intensas por temor de recessão nos EUA, o que sustenta as expectativas por uma retomada do movimento altista.

Head de Estratégia de Investimentos, Sustentabilidade e Pesquisa do Lombard Odier, Nannette Hechler-Fayd'herbe avalia que os preços do ouro seguem robustos e não devem apresentar grandes recuos, conforme os bancos centrais continuam interessados em adquirir o metal.

Ainda no radar, a BHP Group está planejando vender os ativos de cobre e ouro no Brasil que adquiriu com a aquisição da Oz Minerals. Segundo fontes, a mineradora anglo-australiana contratou o banco Santander para assessorá-la nas negociações visando a possível venda, após concluir uma revisão estratégica dos ativos.