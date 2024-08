Moedas Globais: dólar ronda a estabilidade após dados; peso mexicano e dólar da Austrália sobem

O dólar buscou a acomodação e rondava a estabilidade no fim dos negócios desta quinta-feira, 8, revertendo queda leve vista pela manhã. A sustentação para a moeda americana contou com a queda dos pedidos de auxílio desemprego nos Estados Unidos, que contribuiu para aplacar as preocupações sobre o enfraquecimento do mercado de trabalho no país.

O índice DXY, que mede o dólar ante uma cesta de moedas fortes, fechou com valorização de 0,01%, a 103,209 pontos. Neste fim de tarde, a moeda japonesa recuava, levando o dólar a subir para 147,13 ienes. A libra se apreciou a US$ 1,2745 e o euro cedia a US$ 1,0919.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O iene teve comportamento volátil ante o dólar, que oscilou entre 145,43 ienes e 147,55 na sessão. A consultoria britânica TS Lombard estima que investidores podem precisar de US$ 1,1 trilhão para concluir o desmonte de operações de carry trade em iene - quando tomam empréstimos a juros super baixos no Japão para apostar em ativos com possibilidade de ganhos elevados em outras regiões, como o real no Brasil ou ações de tecnologia nos Estados Unidos.