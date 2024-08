Lula diz que números da economia são positivos, apesar de crise internacional gerada pelo dólar

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmou nesta quinta-feira, 8, que os números da economia estão "positivos" e que, em outros governos, não havia tanta "razão" para otimismo como agora. A declaração ocorreu durante reunião ministerial no Palácio do Planalto. Na ocasião, Lula citou conversas com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad.

"Eu tenho conversado com o companheiro Haddad, eu tenho conversado com outros companheiros, e eu tenho dito que eu não acredito que, em algum momento, na história do País, a gente tivesse razão de estar tão otimista como a gente está agora", declarou Lula.

O presidente continuou: "Primeiro, porque eu acredito no que nós estamos fazendo. Segundo, eu acredito que os nossos números até agora são todos positivos, apesar da perspectiva de uma crise internacional que o dólar vem causando no mundo inteiro."