Lucro da Minerva Foods cai 21% e atinge R$ 95,4 milhões no 2º trimestre

A Minerva Foods registrou lucro líquido de R$ 95,4 milhões no segundo trimestre de 2024, queda de 21% em relação aos R$ 120,7 milhões contabilizados em igual período de 2023, informou a companhia. Porém, reverteu o prejuízo de R$ 186,2 milhões do primeiro trimestre.

O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) atingiu R$ 744,6 milhões no trimestre encerrado em junho, 4,7% acima dos R$ 711,2 milhões apurados no segundo trimestre do ano passado e 18,4% mais do que no trimestre anterior. A margem Ebitda ficou em 9,7%, ante 9,8% no segundo trimestre de 2023 e 8,8% no primeiro trimestre deste ano.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A receita líquida no período de abril a junho somou R$ 7,666 bilhões, alta de 5,4% em comparação ao período correspondente de 2023 (R$ 7,276 bilhões) e 6,7% maior do que no primeiro trimestre.