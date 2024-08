Lucro da Frigol cai 92,9% e atinge R$ 1,7 milhão no 2º trimestre

A Frigol teve lucro líquido de R$ 1,7 milhão no segundo trimestre, queda de 92,9% ante os R$ 24,1 milhões de igual período de 2023. A companhia, porém, reverteu o prejuízo de R$ 5,1 milhões do primeiro trimestre de 2024.

Em nota, a Frigol afirma que a variação cambial afetou o lucro.

Por outro lado, o CEO da companhia, Eduardo Miron, afirma que a alta do Ebitda se deu pela estratégia de "aumento de produção, custos diluídos, foco em mercados mais rentáveis e clientes mais estratégicos". "São resultados extremamente saudáveis, refletindo nosso foco na disciplina financeira e esforço na gestão de capital de giro", acrescentou, em nota.

A Frigol abateu cerca de 169 mil bovinos no período de abril a junho, alta de 23,4% em relação ao segundo trimestre de 2023, e diz que o resultado foi um "reflexo dos investimentos feitos para aumento da produção em suas três unidades no ano passado". Ante o primeiro trimestre, o aumento foi de 16,6%. A expansão das vendas foi de 19% no mercado interno e de 11,5% no mercado externo, na comparação anual.