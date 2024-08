Lucro da Bumble cresce 300% e atinge US$ 38 milhões no 2º trimestre

A Bumble registrou crescimento de lucro líquido maior que o esperado no segundo trimestre de 2024, mas frustrou expectativas de receita e de projeções para o ano completo, em balanço divulgado na quarta-feira, 7. Em reação, os papéis da empresa norte-americana - controladora de aplicativo de relacionamentos de mesmo nome - chegaram a despencar 40,45% no pré-mercado em Nova York, nas primeiras horas da manhã desta quinta-feira, 8.

A empresa teve lucro líquido de US$ 38 milhões entre abril e junho deste ano, alta de 300% em relação ao mesmo período do ano passado, quando lucrou US$ 9,3 milhões.

Em termos ajustados, o lucro por ação foi de US$ 0,22 no período, bem acima da expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam lucro de US$ 0,15 por ação.