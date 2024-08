Juros: volatilidade predomina na reta final e taxas sobem com fala 'hawkish' de Galípolo

No fechamento, a taxa do contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) com vencimento em janeiro de 2026 estava em 11,64%, de 11,51% ontem no ajuste. O DI para janeiro de 2027 tinha taxa de 11,73% (de 11,66% ontem) e a do DI para janeiro de 2029 estava em 11,85%, de 11,81%.

Ao longo da sessão, o mercado operou com um olho nos Treasuries e outro no câmbio, com taxas predominantemente em alta. O avanço perdeu força à tarde, na medida em que a moeda aprofundou as perdas ante o real, chegando a neutralizar sobre a curva doméstica o impacto da alta dos retornos dos Treasuries na ponta longa.

Os juros futuros fecharam a quinta-feira em alta, numa sessão marcada por alta volatilidade na última hora de negócios. Na reta final, declarações consideradas "hawkish" do diretor de Política Monetária do Banco Central, Gabriel Galípolo, levaram as taxas a inverter o sinal de baixa acionado perto das 17 horas a partir de fatores técnicos relacionados ao mercado secundário de Notas do Tesouro Nacional - Série B (NTN-B).

Em participação do 15º Congresso Brasileiro das Cooperativas de Crédito (Concred), em Belo Horizonte (MG), Galípolo, cotado para assumir a presidência do BC a partir de 2025, disse ouvir muitos economistas preocupados com a possibilidade de a nova diretoria do BC, indicada pelo presidente Lula, passar a ser mais leniente com a inflação e deixar de subir juro, se necessário. Para ele, são legítimas as dúvidas e cabe ao BC conquistar a credibilidade. "A ideia de ser indicado a BC sem possibilidade de aumentar juro não faz muito sentido. Está claro que todos os diretores estão dispostos a fazer o necessário para perseguir a meta", disse.

A fala do diretor colocou as taxas novamente em trajetória de alta, revertendo a queda que prevalecia também após inversão brusca de sinal. Segundo profissionais da Warren Investimentos, o alívio veio do fluxo do rebalanceamento das carteiras IMA-B, nos vértices 2025 e 2028, diante do vencimento da NTN-B 2024 no próximo dia 15, que deve injetar cerca de R$ 260 bilhões no mercado. Muitos players já estariam se antecipando.

Também não se descarta ter havido uma certa antecipação dos players a uma possível surpresa positiva com o IPCA de julho que sai amanhã. A expectativa é de aceleração de 0,21% em junho para 0,35%, segundo a mediana das estimativas coletadas pelo Projeções Broadcast.