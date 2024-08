Inflação ao consumidor no Chile surpreende para cima e reforça apostas de manutenção de juros

Com isso, a Pantheon prevê que o BC do Chile deve manter a taxa de juros inalterada no próximo encontro, em setembro, e retome a flexibilização monetária somente no fim deste ano, com a estabilização dos preços de energia. "Os riscos para a perspectiva de inflação estão claramente inclinados para cima", avalia.

Às 12h10 (de Brasília), o dólar recuava a 937,42 pesos chilenos.