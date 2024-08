Embraer espera que arbitragem com a Boeing seja concluída no 3º trimestre

A Embraer espera chegar a uma resolução do processo de arbitragem com a Boeing no terceiro trimestre de 2024, informou a empresa no release de resultados divulgado nesta quinta-feira, 8. A brasileira reforçou a previsão anunciada recentemente pela concorrente americana no início de agosto.

Apesar da estimativa de resolução, a Embraer afirma não ser possível "prever o resultado dos procedimentos arbitrais". O imbróglio judicial se arrasta desde 2020, quando a Boeing americana desistiu da comprar a operação de aviação comercial da Embraer.

No release de resultados, a Embraer reiterou que está buscando "todas as medidas cabíveis contra a Boeing pelos danos sofridos em razão da rescisão indevida e das violações do Master Transaction Agreement e do Contribution Agreement pela Boeing, incluindo procedimentos arbitrais iniciados por ambos os lados acerca da rescisão do Master Transaction Agreement e do Contribution Agreement pela Boeing".