Dólar sobe de olho em queda de commodities e espera por Campos Neto

O dólar opera em alta leve no mercado à vista em meio a uma ligeira valorização do iene e perdas de commodities nesta quinta-feira, 8. Os juros futuros exibem viés de alta na esteira do dólar, mas contidos pelo alívio nos Treasuries.

Os ajustes são estreitos e refletem cautela moderada externa e um compasso de espera por dados dos EUA e comentários do presidente do Federal Reserve de Richmond, Tom Barkin (16 horas). No mercado local, com a agenda esvaziada, as atenções nesta manhã ainda ficam em palestra do presidente do BC, Roberto Campos Neto, no evento "Cadastro Positivo - 5 anos", em São Paulo.

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, também realiza reunião ministerial das 9 às 15 horas, no Palácio do Planalto, com a participação do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que retorna das férias. No encontro, o presidente deve cobrar agilidade dos ministérios nos cortes de gastos.