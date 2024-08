Dólar fura R$ 5,60 com apetite ao risco após dados nos EUA

O dólar à vista aprofundou o ritmo de queda ao longo da tarde, em meio ao maior apetite a risco no exterior, e encerrou a sessão desta quinta-feira, 8, abaixo da linha de R$ 5,60. As divisas emergentes, em especial as latino-americanas, se beneficiaram do novo recuo do iene e da diminuição de temores de recessão nos EUA, após dados de auxílio-desemprego não ratificarem quadro de desaquecimento mais forte do mercado de trabalho americano.

Nas primeiras horas de negócio, o dólar até ensaiou um movimento de alta e tocou o nível de R$ 5,65 na máxima (R$ 5,6546), em ambiente marcado por queda de commodities, com tombo de mais de 3% do minério de ferro na China, e ajustes após dois pregões seguidos de apreciação do câmbio. A maré virou no fim da manhã, com o real passando a se alinhar ao comportamento de seus principais pares, em resposta a indicadores nos EUA.

Com mínima a R$ 5,5646, o dólar à vista terminou o pregão em baixa de 0,90%, cotado a R$ 5,5741 - menor valor de fechamento desde 22 de julho. A divisa já acumula baixa de 2,37% na semana. No ano, o dólar ainda acumula valorização de 14,85% em relação ao real, que ainda amarga o pior desempenho entre as moedas mais relevantes.