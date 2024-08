Ceará aumenta em 11% sua produção industrial em junho, 4ª maior alta do Brasil

O Ceará elevou sua produção física da indústria geral em 11,1% em junho deste ano, em comparação a igual mês do ano anterior. O montante ficou como a quarta maior alta do Brasil.

Em relação ao acumulado do ano, a alta anual foi de 7,3%. Já no acumulado dos últimos 12 meses, foi 1,4% maior que o período igualmente anterior.

A confecção de artigos de vestuário e acessórios demonstrou avanço de 19% no período, assim como as indústrias de transformação 11%, a fabricação de produtos químicos 9% e a fabricação de bebidas 3,9%.

A produção física da indústria geral no Nordeste foi negativa em todas as variações em junho, com queda de 1,2% em comparação a igual mês de 2023, de 0,4% no acumulado do ano, de 1,5% nos últimos 12 meses e de 6% em relação a maio deste ano.

No entanto, a produção da indústria geral do Maranhão apresentou avanço de 17,3% em junho de 2024 ante junho de 2023, crescendo, ainda, 4,8% no acumulado do ano e 0,8% nos últimos 12 meses.

O Rio Grande do Norte também registrou alta de 15,2% na produção da indústria geral de junho, em comparação a igual mês de 2023. A variação foi positiva no acumulado do ano e nos últimos 12 meses, com 22,9% e 22,8%, respectivamente.

Pernambuco, por outro lado, recuou sua produção da indústria geral em 2,8% em junho deste ano contra junho do ano passado, caindo também 5,2% na base mensal, de maio para junho de 2024.