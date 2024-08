Bolsas da Europa fecham sem sintonia após cautela manter Londres e Paris pressionadas

As bolsas europeias fecharam sem sincronia nesta quinta-feira, 8, com ganho em Frankfurt e perdas em Londres e Paris, após uma sessão marcada pela volatilidade e com os índices referencias expondo dificuldade em manter a recuperação da véspera. Após uma abertura pressionada, os mercados na Europa chegaram a ganhar fôlego, acompanhando apetite por risco em Wall Street após dados dos Estados Unidos melhores que o esperado, mas o movimento não se prolongou.

Em Londres, o índice FTSE 100 caiu 0,27%, aos 8.144,97 pontos. O CAC 40, de Paris, perdeu 0,26%, encerrando em 7.247,45 pontos. Na direção oposta, o índice DAX, referência em Frankfurt, encerrou em alta de 0,29%, a 17.666,45 pontos. As cotações são preliminares.

"O ponto principal é que os mercados podem sentir os efeitos do choque de segunda-feira por várias semanas. No entanto, os fundamentos não se alinham com um grande mercado de baixa neste momento", disse a Ned Davis Research, provedora independente de análises de investimentos. "Não me surpreenderia se víssemos outra queda nos mercados", afirmou Thorne Perkin, presidente do escritório multifamiliar Papamarkou Wellner Perkin.