Bolsas da Europa espelham Wall Street e voltam a cair após breve alívio

São Paulo, 08/08/2024 - As bolsas europeias operam em baixa na manhã desta quinta-feira, após a breve recuperação do pregão anterior, seguindo Wall Street, que também voltou ao vermelho ontem depois de um alívio temporário da recente turbulência.

Ontem, as bolsas de Nova York tiveram perdas de 0,60% a 1%, lideradas por ações de tecnologia, depois de se recuperarem brevemente no pregão anterior dos robustos tombos que haviam amargado em meio a preocupações com a saúde econômica dos EUA.

Também na Europa, o subíndice do setor de tecnologia se destacava negativamente, com queda de 1,52% no horário acima.

Em dia de agenda mais leve, investidores vão acompanhar nas próximas horas pesquisa semanal dos EUA sobre pedidos de auxílio-desemprego, principalmente depois de dados fracos do mercado de trabalho americano gerarem temores sobre uma possível recessão na maior economia do mundo.