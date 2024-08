ANP: Discussão sobre 'bomba branca' é novamente suspensa por pedido de vistas

Mais uma vez a decisão sobre o recurso do Instituto Combustível Legal (ICL) contra a chamada "bomba branca", nos postos de combustíveis, foi adiada na reunião da diretoria da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), realizada nesta quinta-feira, 8.

Depois do pedido de vistas do diretor-geral da agência, Rodolfo Saboia, em julho, desta vez foi a vez do estreante no grupo, Bruno Caselli, diretor substituto, pedir para analisar melhor o assunto. Caselli faz parte da lista tríplice indicada pela Presidência da República enquanto o diretor definitivo não é nomeado. Cada substituto atua por um período máximo de seis meses.

A "bomba branca", ou sem marca do combustível vendido, foi objeto da Resolução 858/2021, durante o governo Bolsonaro, e uma brecha para irregularidades, segundo o ICL. Na prática, o consumidor entra em um posto de bandeira conhecida e pode ser abastecido por outra marca, sem tomar conhecimento.