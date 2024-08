Alpargatas registra lucro líquido de R$ 23,4 mi no 2º trimestre, revertendo prejuízo

Segundo a Alpargatas, a combinação da boa performance de vendas, a redução de custos operacionais e a disciplina na gestão de despesas tem levado a uma "melhora sequencial" do Ebitda, desde o início do processo de reestruturação iniciado no segundo trimestre do ano passado.

"O Ebitda registrado no período reflete, ainda, a estratégia de reinvestimento de parte dos ganhos operacionais na recomposição do marketing da marca Havaianas, além de efeitos de não-recorrentes gerados pelos ajustes de estoques (writte-offs) e pela significativa redução da estrutura fabril (provisões de contencioso trabalhista)", explicou ainda no seu release de resultados.

Já receita líquida atingiu R$ 1,016 bilhão no trimestre, aumento anual de 9,7%. O aumento nos volumes de pares vendidos pela operação de Havaianas Brasil foi o principal impulsionador desse crescimento, de acordo com a companhia.