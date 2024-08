Alckmin anuncia adesão a sistema de impacto, polo automobilístico e eólicas no Ceará

Fortaleza, CE, BR 29.09.23 - Vice-Presidente Geraldo Alckmin em entrevista ao Grupo O POVO de Counicação (Fco Fontenele/OPOVO) Crédito: FCO FONTENELE

O Ceará deve receber o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, para uma série de agendas. Uma delas será o anúncio da adesão do Estado ao Sistema Nacional de Economia de Impacto (Simpacto). Além disso, será apresentado um investimento no setor automobilístico, em Horizonte. Essa nova planta industrial deverá ocupar o espaço deixado pela Troller. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Alckmin também irá participar de evento que marca o lançamento de uma série de investimentos da Vestas no Estado, que soma R$ 130 milhões.

Em relação à adesão ao Simpacto, o gerente de fomento econômico da Agência de Desenvolvimento do Estado do Ceará (Adece), Eduardo Neto, afirma que o objetivo é fortalecer a economia de impacto nos estados. "Isso é feito através do fomento ao crédito, da criação de novos negócios e do desenvolvimento de políticas públicas pelos entes federativos para fortalecer essa economia [...] É um grande guarda-chuva que possibilita a realização de projetos, ações e programas que favoreçam a economia de impacto."

A expectativa, portanto, é que os negócios possam contribuir com o Estado na resolução de problemas sociais, o que inclui iniciativas nas áreas de moradia, educação, sustentabilidade, entre outras.

Todavia, ainda não há previsão de aporte de recursos e, por isso, se configura como um termo de cooperação. Sobre hidrogênio verde, tema forte no Ceará, Eduardo Neto explica que é importante fazer uma conexão entre o sistema de impacto e a economia verde, pois são assuntos interligados devido às estratégias de mitigação de impactos sociais e ambientais. "Ao buscar um insumo ou fornecedor, as empresas (as preocupadas com sustentabilidade) dentro de sua política de governança, acabam preferindo parceiros que têm como foco os negócios de impacto. Isso cria uma cadeia que é alimentada por negócios de impacto, economia verde, economia circular e sustentabilidade como um todo."

Investimentos em energias renováveis A indústria de aerogeradores deve ampliar sua linha de produção - atualmente baseada em Aquiraz, visando atender a demanda das empresas de energias renováveis. O movimento foi adiantado durante visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao Ceará na última sexta, 2, para sanção do marco legal do hidrogênio de baixo carbono, quando o ministro Alexandre Silveira (de Minas e Energia) falou sobre o investimento durante a cerimônia de sanção do marco legal do hidrogênio de baixo carbono. "A empresa Vestas estará anunciando aqui R$ 130 milhões em investimentos na fabricação de aerogeradores aqui no estado do Ceará. É geração de emprego e renda, é inclusão social, é desenvolvimento para o nosso País", disse o ministro na oportunidade.

Além da presença de Alckmin e da cúpula da empresa, liderada pelo CEO da Vestas para América Latina, Eduardo Ricotta, outras presenças estão confirmadas, como do governador do Estado, Elmano de Freitas (PT), e da embaixadora da Dinamarca no Brasil, Eva Bisgaard Pedersen. Eduardo Ricotta deve anunciar no evento uma série de ações para fortalecer o setor eólico no Brasil e toda cadeia produtiva local. As medidas incluem transferência tecnológica, e a geração de condições competitivas para favorecer a criação de novos projetos e a manutenção da cadeia robusta de suprimentos local composta por cerca de 100 empresas.