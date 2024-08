Tesla faz recall de mais de 1,6 milhão de carros na China para correção de software remoto

O aviso de recall dizia que uma tampa do porta-malas destravada poderia se abrir durante a condução, interferindo na visão do motorista. Não foi informado se esse problema já havia acontecido com algum carro da Tesla.

A Tesla está fazendo o recall de 1,68 milhão de carros na China para uma atualização de software remoto, com o objetivo de garantir que eles avisem o motorista quando o porta-malas não estiver fechado, informou a Administração Estatal de Regulamentação do Mercado da China.

A China é um importante mercado e base de produção para a Tesla, além de ser uma fonte de crescente concorrência dos fabricantes chineses de veículos elétricos.

A empresa relatou um declínio acentuado no lucro líquido do segundo trimestre no mês passado, depois que as vendas caíram apesar dos cortes de preços e do financiamento a juros baixos. Fonte: Associated Press