Pagamento por aproximação sobe 52,9% em 1 ano, a R$ 644,2 bi no 1º semestre, mostra Abecs

Os pagamentos com cartões utilizando a tecnologia de aproximação cresceram 52,9% entre o primeiro semestre do ano passado e o mesmo período deste ano, para R$ 644,2 bilhões, de acordo com a Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços (Abecs).

A maior parte das transações foi com cartão de crédito, que respondeu por R$ 360,9 bilhões, alta de 56,1% em um ano. No débito, foram R$ 172,1 bilhões em operações, crescimento de 52,5% no mesmo período.

Em coletiva de imprensa para comentar os resultados do setor no segundo trimestre, o presidente da Abecs, Giancarlo Greco, afirmou que a tecnologia tem sido utilizada por clientes de todas as idades. "Eu acredito que com a evolução, seja em uma carteira ou em um plástico, a tendência é crescer cada vez mais", disse.