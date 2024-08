Lucro líquido ajustado da Iguatemi cresce 24,6% e vai a R$ 106,5 milhões no 2º trimestre

A Iguatemi, dona de uma rede de 16 shopping centers, reportou lucro líquido ajustado de R$ 106,5 milhões no segundo trimestre de 2024, alta de 24,6% em relação ao mesmo período de 2023. Os números foram divulgados no período da noite da terça-feira, 6, após o fechamento do mercado financeiro.

A receita líquida ajustada totalizou R$ 318,5 milhões, expansão de 3,4%.

O critério ajustado exclui os efeitos da linearização dos aluguéis, da oscilação no valor da ação da Infracommerce (empresa investida da Iguatemi) e do mecanismo de swap de ações. A linearização, por exemplo, gerou um efeito negativo de R$ 18,4 milhões, que foi mais que o triplo do mesmo período do ano anterior. Entretanto, esses fatores são contábeis e não mexem com o caixa.

Sem considerar ajustes, o lucro líquido foi de R$ 76,3 milhões, recuo de 1,4% na mesma base de comparação. O Ebitda alcançou R$ 210,8 milhões, alta de 7,8%, enquanto a receita líquida totalizou R$ 301,4 milhões, baixa de 0,4%.