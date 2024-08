IGP-DI de julho sobe 0,83% ante alta de 0,50% em junho, mostra FGV

O Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI) registrou alta de 0,83% em julho, após uma elevação de 0,50% em junho, divulgou nesta quarta-feira, 7, a Fundação Getulio Vargas (FGV).

O resultado do indicador ficou acima do intervalo das previsões do mercado financeiro, que estimavam uma alta entre 0,55% e 0,80%, com mediana positiva de 0,68%, de acordo com as instituições ouvidas pelo Projeções Broadcast.

Com o resultado, o IGP-DI acumulou variação positiva de 1,95% no ano.