Glencore reverte lucro e sofre prejuízo inesperado de US$ 233 milhões no 1º semestre

A Glencore registrou prejuízo líquido de US$ 233 milhões no primeiro semestre de 2024, revertendo lucro de US$ 4,57 bilhões de igual período do ano passado, segundo balanço divulgado nesta quarta-feira, 7. O resultado frustrou a expectativa de analistas consultados pela Visible Alpha, que previam lucro semestral de US$ 1,72 bilhão.

Já o Ebitda ajustado da mineradora anglo-suíça no semestre totalizou US$ 6,34 bilhões, vindo abaixo do consenso de US$ 6,81 bilhões.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Fonte: Dow Jones Newswires.