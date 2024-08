Dólar cai pelo 2º pregão seguido com sinal do Banco do Japão

O dólar emendou hoje o segundo pregão consecutivo de queda firme no mercado doméstico de câmbio e fechou abaixo de R$ 5,65 pela primeira vez em agosto. O real e seus pares latino-americanos foram beneficiados por nova rodada de queda do iene, após declarações do vice-presidente do Banco do Japão (BoJ), Shinichi Uchida, de que não haverá nova alta de juros enquanto os mercados se mantiveram instáveis. Pela manhã, a divisa chegou até a furar o piso de R$ 5,60 e registrou mínima a R$ 5,5976, em sintonia com a diminuição da aversão ao risco no exterior, refletida na queda do VIX, conhecido como "termômetro do medo". Dados da balança comercial chinesa contribuíram para a valorização das moedas de exportadores de commodities, ao mostrar crescimento de 7,2 das importações em julho (na comparação anual), bem acima da expectativa (3%). É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Ao longo da tarde, com o VIX zerando a queda vista mais cedo e as bolsas em NY em terreno negativo, em razão das perdas das big techs, o dólar reduziu a queda. Com máxima a R$ 5,6406, a moeda fechou em baixa de 0,57%, a R$ 5,6250. Com isso, o dólar passa a acumular desvalorização de 0,54% nos cinco primeiros pregões do mês.

Entre as moedas latino-americanas, destaque para os ganhos de mais de 1,5% do peso mexicano em relação ao dólar. Ontem, o real havia apresentando o melhor desempenho entre seus pares, em razão do tom duro da ata do Comitê de Política Monetária (Copom), que deixou a porta aberta para uma eventual retomada do ciclo de alta da taxa Selic. Para o economista-chefe da Frente Corretora, Fabrizio Velloni, além de o BoJ ter vindo a público tentar acalmar os mercados, o real se beneficia de um movimento de correção após uma "reação exagerada" à safra recente de indicadores americanos, em especial o payroll de julho, divulgado na sexta-feira, 2. Os temores de uma recessão nos EUA provocaram uma onda de aversão ao risco, levando até a especulações de que o Federal Reserve poderia se reunir de forma extraordinária para uma redução antecipada da taxa de juros. "A desaceleração da economia americana demorou mais do que o esperado, mas houve um exagero com a precificação de recessão. O mercado acabou pesando demais a mão e agora está passando por uma fase de ajustes, com as moedas emergentes recuperando parte das perdas", afirma Velloni, para quem, mesmo com o ambiente externo mais calmo, o real tende a ter um comportamento mais volátil por razões domésticas. "Temos ainda o problema fiscal e um cenário que não é mais de corte da Selic. É preciso ver como o governo vai lidar com isso".