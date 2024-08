CVC tem prejuízo líquido de R$ 22,2 mi no 2º trimestre

O take rate (parcela do que a companhia recebe que fica no negócio) subiu 1,6 ponto porcentual (p.p.) no segundo trimestre, para 9%, resultado "da melhoria do indicador em todas as unidades de negócio pelo terceiro trimestre consecutivo", informou a CVC no release que acompanha o balanço.

Já o resultado financeiro totalizou uma despesa de R$ 16,6 milhões no segundo trimestre, valor 85,7% menor que um ano antes.

Ao final de junho, a dívida líquida da CVC, considerando saldos de recebíveis, era de R$ 836,3 milhões, redução de R$ 344,8 milhões na comparação anual e um recuo de R$ 145,9 milhões em relação ao primeiro trimestre de 2024, decorrente da gestão eficiente do capital de giro e da menor necessidade de antecipação de recebíveis com a evolução dos resultados operacionais, segundo a companhia.