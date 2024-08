Bolsas da Europa sobem mais de 1%, na esteira de recuperação em Wall Street

Ontem, as bolsas de Nova York tiveram ganhos de 0,8% a 1% em um dia de melhora do sentimento, depois de amargarem tombos nos três pregões anteriores em meio a temores sobre uma possível recessão nos EUA, deflagrados principalmente pelos últimos dados do mercado de trabalho do país, que vieram bem mais fracos que o previsto.

Os índices futuros de Wall Street sugerem que a recuperação terá continuidade hoje.

Investidores na Europa também seguem repercutindo balanços corporativos da região. Em Londres, a ação da Glencore subia mais de 2%, após a mineradora anglo-suíça sofrer um inesperado prejuízo no primeiro semestre do ano, mas também anunciar que não irá mais cindir sua operação de carvão. Já em Frankfurt, a ação do Commerzbank recuava 4%, após o segundo maior banco da Alemanha divulgar queda no lucro do segundo trimestre.