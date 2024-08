BC do Japão não aumentará juros enquanto mercados estiverem instáveis, diz vice-presidente

O vice-presidente do Banco do Japão (BoJ, na sigla em inglês), Shinichi Uchida, disse que a instituição não aumentará as taxas de juros enquanto os mercados estiverem instáveis.

"Em contraste com o processo de aumentos nas taxas de juros na Europa e nos Estados Unidos, a economia do Japão não está em uma situação em que o banco pode ficar para trás se não aumentar a taxa de juros em um determinado ritmo", disse Uchida em um discurso para líderes empresariais na ilha de Hokkaido, na terça-feira (pelo horário local).

Uchida afirmou ainda que os movimentos recentes dos mercados têm sido "extremamente voláteis" e que o BoJ monitora os impactos na economia e nos preços com "máxima vigilância". Fonte: Dow Jones Newswires.