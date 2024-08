Pacheco: Acredito que regulamentação da tributária seja votada após eleições municipais

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), disse nesta terça-feira, 6, que o projeto de regulamentação da reforma tributária só deve ser votado pelo Senado depois das eleições municipais.

"Vamos discutir ao longo dos dois meses a regulamentação da reforma tributária, mas acredito na apreciação na Comissão de Constituição e Justiça e no plenário após as eleições municipais", disse Pacheco, em entrevista coletiva.

O presidente do Senado disse que "há um fator do processo eleitoral que pode dificultar um pouco a evolução" da proposta no Senado até outubro. Pacheco disse que a Casa Alta do Congresso vai trabalhar "como se urgência houvesse", mas deixou na mesa a possibilidade de o Legislativo pedir ao governo que o caráter de urgência constitucional seja retirado.