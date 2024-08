Expedição de papelão ondulado avança 2,2% em junho, mostra Empapel

A expedição de caixas, acessórios e chapas de papelão ondulado somaram 342,263 mil toneladas em junho, o que representa um avanço de 2,2% na comparação com igual período do ano anterior. Este é o segundo maior volume expedido para o mês desde a série histórica iniciada em 2005, com valor muito próximo do recorde registrado em junho de 2022 (342,264 mil toneladas), mostram os dados da Associação Brasileira de Embalagens em Papel (Empapel), antecipados para o Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

O volume de expedição de papelão ondulado no segundo trimestre de 2024 foi de 1,046 milhão de toneladas, aumento de 5,4% na comparação com o mesmo período do ano anterior. Se considerado o acumulado dos seis primeiros meses, o total expedido foi de 2,052 milhões de toneladas, alta anual de 5,4%.

O volume de expedição por dia útil foi de 13,691 mil toneladas em junho, alta de 2,2% na comparação interanual, com a mesma quantidade de dias úteis nos períodos (25 dias).