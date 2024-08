Bolsas da Europa passam a cair de forma generalizada após dado fraco do varejo

São Paulo, 06/08/2024 - As bolsas europeias passaram a operar em baixa generalizada após um indicador decepcionante do varejo da zona do euro, revertendo ganhos do começo do pregão desta terça-feira, em uma evidência de que investidores seguem sensíveis após as robustas perdas recentes que as ações da região acumularam em meio a temores sobre a saúde dos EUA.

Nos últimos pregões, os mercados europeus e de outras partes do mundo ficaram pressionados após dados fracos dos EUA, em especial do mercado de trabalho, gerarem temores sobre uma possível recessão na maior economia do mundo.

Ontem, porém, um indicador positivo do setor de serviços ajudou a amenizar as preocupações com os EUA, o que pode ter contribuído para a abertura positiva na Europa hoje. Além disso, antes do início dos negócios europeus, as encomendas à indústria alemã surpreenderam com um avanço de 3,9% em junho, bem maior do que o esperado e o primeiro resultado positivo do ano.

No começo da manhã, porém, as bolsas europeias perderam força e o euro foi às mínimas do dia ante o dólar após pesquisa da Eurostat mostrar que as vendas no varejo da zona do euro tiveram uma inesperada queda de 0,3% em junho ante maio.