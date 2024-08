Ata traz Copom reiterando que perseguirá reancoragem, elemento essencial para convergência

A ata do mais recente encontro do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central, divulgada nesta terça-feira, 6, reiterou que o colegiado, por unanimidade, entende que perseguir a reancoragem das expectativas de inflação é elemento essencial para assegurar a convergência da inflação para a meta.

"O Comitê avalia que a condução da política monetária é um fator fundamental para a reancoragem das expectativas e continuará tomando decisões que salvaguardem a credibilidade e, consequentemente, reduzam o custo da desinflação. O Comitê não se furtará ao seu compromisso com o atingimento da meta de inflação e entende o papel fundamental das expectativas na dinâmica da inflação", afirma a ata.