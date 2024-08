Aluguel residencial cai 0,18% em julho e avança 9,90% em 12 meses, revela FGV

Os aluguéis residenciais recuaram 0,18% em julho, após terem aumentado 0,61% em junho. Os dados são do Índice de Variação de Aluguéis Residenciais (IVAR), divulgado pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (Ibre/FGV).

O índice acumulou uma alta de 9,90% nos 12 meses encerrados em julho, ante um avanço de 10,66% nos 12 meses terminados em junho.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O IVAR foi criado para medir a evolução mensal dos valores de aluguéis residenciais do mercado de imóveis no Brasil, com informações obtidas diretamente de contratos assinados entre locadores e locatários sob intermediação de empresas administradoras de imóveis.