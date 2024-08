Projeção para o IGP-M de 2024 sobe de 3,52% para 3,70% no Focus do BC

A mediana do relatório Focus do Banco Central para a inflação medida pelo Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M) de 2024 aumentou pela 14ª semana consecutiva, de 3,52% para 3,70%. Um mês antes, ela era de 3,40%. A estimativa intermediária para o IGP-M de 2025 ficou em 4%, contra 3,90% quatro semanas antes.

Os índices gerais de preços, da Fundação Getulio Vargas (FGV), medem um agregado da inflação para três grupos: produtores (atacado, com impacto do câmbio e da variação e commodities), com peso de 60%; consumidores, com peso de 30%; e construção, com peso de 10%.