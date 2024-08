MME: Brasil e Chile assinam acordo para exploração de minerais estratégicos

Os ministérios de Minas e Energia do Brasil e Mineração da República do Chile assinaram nesta segunda-feira, 5, uma carta de intenção para ações conjuntas na exploração e desenvolvimento de minerais estratégicos, olhando para a pauta de transição energética nos dois países.

O documento, com a assinatura do ministro Alexandre Silveira e da ministra chilena Aurora Williams Baussa, prevê o incentivo a políticas que procurem atrair investimento estrangeiro direto no setor mineiro, além da necessidade de facilitar o intercâmbio de conhecimentos técnicos e tecnologias entre os países. Outra frente é a "adoção de tecnologias avançadas e práticas de mineração digital".

A declaração de intenções cita, como perspectiva, uma integração do setor na América do Sul, para além do acordo bilateral. Hoje, o Brasil exporta o minério de alumínio, cobre, ferro, grafita, manganês, entre outros. Por outro lado, há importação de minério de fosfato, potássio e o minério de molibdênio, por exemplo.